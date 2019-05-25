دراسة: 19% من المواليد يعانون الهزال.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، اليوم السبت، تقريرا حول أن هناك 19% من المواليد يعانون الهزال.



وذكر التقرير أن منظمة الصحة العالمية واليونسكو دقت جرس الإنذار حول معدلات انخفاض الوزن لدى الأطفال حديثي الولادة في مختلف دول العالم .



وأشارت التقرير إلى أن الدراسة اعتبرت أن انخفاض الوزن، يعني أن أزيد من 20 مليون طفل في العالم، أي ما يناهز طفلًا من بين كل سبعة أطفال في جميع أنحاء العالم يعانون من انخفاض وهزال في الوزن.

