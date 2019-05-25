أحمد السقا: مسلسل ولد الغلابة يؤكد أن لكل ظالم نهاية

قال النجم أحمد السقا أن مسلسل " ولد الغلابة " يناقش قضية مهمة وهي أن الظلم لا يدوم وأن لكل ظالم نهاية .



وأضاف "السقا" في تصريح لـ"صدي البلد" أن الهدف من المسلسل هو أن لكل ظلم نهاية بالاضافة للقضاء علي المخدرات، وكذلك ضرورة النظر إلى المدرسين ومناقشة قضاياهم ومعرفة المشاكل التي يعانون منها والظروف الصعبة التي تواجه هذه الفئة، مشيرا إلى أن التعليم في هذه الفترة اختلف عن الفترة التي كنا نعيشها .



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي " محمد ممدوح " تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.