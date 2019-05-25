محافظ قنا يوجه بالانتهاء من توسعات محطة مياه دشنا نهاية يونيو المقبل

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الشركة المنفذة لأعمال توسعات محطة مياه دشنا، بضرورة الانتهاء من الأعمال نهاية شهر يونيو المقبل، لبدء ضخ المياه للشبكة الرئيسية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية للأعمال الجاري تنفيذها بالمحطه، وبرفقته اللواء مجاهد فرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.



ونوه محافظ قنا، بأن مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا سوف يساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه، لاسيما في فصل الصيف.



من جانبه شدد اللواء مجاهد فرماوي، على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في الوقت المحدد نهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية بقدرتها الجديدة 800 لتر/ث.