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فن

مسلسل أبو جبل .. مصطفى شعبان ينتهي اليوم من تصوير جميع المشاهد

الأحد 26/مايو/2019 - 12:00 م
صدى البلد
شيرى نبيل
ينتهي الفنان مصطفى شعبان، اليوم من تصوير أحداث مسلسله "أبو جبل" الذي يشارك به خلال الموسم الرمضاني الحالي في أحد شوارع وسط البلد.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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