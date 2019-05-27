السبب سد النهضة .. محمد نصر الدين: الرأي العام المصري أدرك أهمية إفريقيا متأخرا

قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن الرأي العام المصري فهم أهمية إفريقيا متأخر؛ نظرا لأن أجهزة الإعلام المصرية مفاهيمها كانت ضحلة جدا، وبالتالي لم يكن هناك اهتمام بقضية مياه النيل، والرأي العام المصري لم يكن يتخيل أن مياه النيل يمكن أن تنقطع عنه، نظرا لأن 98% من احتياجاتنا المائية مصدرها النيل.





وأضاف «نصر الدين» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أن الخزان الجوفي في الصحراء الغربية غير متجدد، وإمكانياته قاصرة عن استخلاص المياه بطريقة التحلية نظرا لأنها مكلفة جدا، ونحن دولة زراعية في المقام الأول، مشيرا إلى أن سد النهضة عند الإعلان عن بنائه هز مصر سياسيا.





وأوضح أن مشروع سد النهضة كان موجودا بالفعل على الورق قبل ثورة 25 يناير، وكانت سعته 14 مليار متر مكعب، ولكن بعد ما حدث في مصر من عدم استقرار وانشغال الدولة بالداخل المصري، انتهز رئيس وزراء إثيوبيا الراحل هذه الحالة وأعلن بناء السد ورفع سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، وأصبح من أكبر السدود في العالم، وأطلق عليه «سد النهضة» بعدما كان يعرف بـ«سد الألفية».



