فوائد غير متوقعة لتناول خل التفاح وحيل لتستخدميه بأمان

فوائد غير متوقعة لتناول خل التفاح



حيل لتستخدمي خل التفاح بأمان



احذري هذه العادات الخاطئة عند استخدام خل التفاح

فوائد غير متوقعة لتناول الخل تفاح



حيل لتستهلكى خل التفاح بأمان:









عادات كارثية عند استخدام خل التفاح





فوائد عديدة غير متوقعة لتناول خل التفاح فهو يساعد فى علاج الكثير من الأمراض مثل أمراض السكرى والقلب إليك أبرز فوائده ومحاذير عند استخدامه وكيفية صنعه فى المنزل ووفقا لما نشره موقع "Power postivity".1. يخفض مستويات السكر في الدم:الاستخدام الأكثر فعالية لخل التفاح هو أنه يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 19 إلى 34 في المائة عند تناول وجبة عالية الكربوهيدرات.2. يساعد على الشعور الكامل بالشبع:وقد أظهرت الأبحاث أن استهلاك الخل يمكن أن يزيد من مشاعر الشبع، أو الامتلاء و فقدان الوزن3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:يساعد على تقليل الكولسترول "السيئ" الذي يترسب في الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.4. يحمي من السرطان:تم اكتشاف روابط بين تناول الخل وخفض حالات سرطان المريء.5. يساعد فى شفاء التهاب الحلق:يساعد خل التفاح على القضاء على الجراثيم عن طريق الغرغرة ¼ كوب من خل التفاح مع ¼ كوب من الماء الدافئ .6. يساعد فى التخلص من العسر الهضمي:و ذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ. شرب هذا الخليط قبل نصف ساعة من تناول الطعام.على الجانب الآخر يمكن وفقا لموقع " health tips " استهلاك كميات معقولة من خل التفاح بأمان من خلال اتباع بعض الإرشادات العامة، وهى كالتالى:تعتبر الحساسية تجاه خل التفاح نادرة الحدوث ، ولكن يجب عليك التوقف عن تناولها على الفور إذا كنت تعاني من الحساسية.جربى تناول كمية أقل في البداية ، ثم اعمل تدريجيًا حتى 2 ملعقة طعام كحد أقصى أو 30 مل في اليوم، هذا يعتمد على تسامحك الشخصي ويجب شطف بالماء بعد تناول خل التفاح. لمنع المزيد من تلف المينا ، انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تفريش أسنانك.وكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من العادات الخاطئة التي نقوم بها عند استخدام خل التفاح أبرزها استنشاق الخل والذي يتسبب في الإصابة بالإلتهابات التى تؤثر بصورة كبيرة على الشعب الهوائية، بالإضافة إلى ضرر الجهاز الهضمي إذا تم استنشاقه على معدة خاوية.ومن أبرز العادات الخاطئة أيضا، هو تناوله عند الإصابة بآلام المعدة وعسر الهضم، حيث يزيد من تلك الأمور، علاوة على ذلك تسخين خل التفاح الذي يسبب أضرارا أخرى.