وضعت الزهور وقبلت الضريح.. 25 صورة من زيارة زوجة شاه إيران قبره في مسجد الرفاعي

إستقبل مسجد الرفاعي بالقاهرة اليوم السبت الشهبانو فرح بهلوي زوجة شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي وأولاده وأحفاده ووفد مرافق لهم،وذلك لزيارة قبرة داخل المسجد.



الزيارة جاءت بمناسبة الذكرى الــ ٣٩ لوفاة الشاه والتي حلت اليوم السبت،وتمت بحضور وإشراف الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والدكتور محمد رشاد مدير عام أثار جنوب القاهرة وأحمد إبراهيم مدير عام السلطان حسن والرفاعي وثروت صلاح الدين نائب مدير أمن القطاع.



وحرصت زوجة شاه إيران علي وضع الزهور علي قبر زوجها وقراءة الفاتحة له،ولم تتمالك نفسها وإنحنت وقبلت القبر في تأثر علي رحيله قبل 39 عاما.



وخلال الزيارة التي شهدها عدد كبير من أقارب الشاه ومحبيه،قام عدد من المشايخ بقراءة القرأن الكريم عليه،فيما حرصت قيادات الآثار الإسلامية علي خروجها بشكل حضاري دون عقبات،وهو ما حدث بالفعل.



وتاريخيا فقد كان محمد رضا بهلوي آخر شاه"ملك"يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979،وتوفي في القاهرة في 27 يوليو 1980 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية عن عمر ناهز 61 عاما،ودفن في قبره داخل مقابر العائلة المالكة بمسجد الرفاعي.