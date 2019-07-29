مياه الصرف الصحى تغرق أهالى قرية ابوصير ببنى سويف

استغاث المواطن أحمد عبد الناصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من محاصرة مياه الصرف الصحى لقرية ابوصير الملق بمركز الواسطى فى محافظة بنى سويف.



وقال فى رسالته: المنطقة تعانى منذ سنوات من هذه المشكلة، والمياه تحاصرنا وترهق الأهالى،وتلوث المنطقة، خاصة ان المنطقة بها أطفال وفرن عيش وحضانة خاصة.



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