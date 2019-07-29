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بين الناس

مياه الصرف الصحى تغرق أهالى قرية ابوصير ببنى سويف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:01 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد عبد الناصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من محاصرة مياه الصرف الصحى لقرية ابوصير الملق بمركز الواسطى فى محافظة بنى سويف.

وقال فى رسالته: المنطقة تعانى منذ سنوات من هذه المشكلة، والمياه تحاصرنا وترهق الأهالى،وتلوث المنطقة، خاصة ان المنطقة بها أطفال وفرن عيش وحضانة خاصة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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