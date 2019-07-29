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رياضة

بني سويف يهزم شباب أطواب بـ 6 أهداف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:01 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
مالك خالد
حقق فريق بني سويف فوزا كبيرا وعريضا على مركز شباب أطواب، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأسيوطي سبورت ، في إطار وديات الفريق استعدادا للممتاز ب.

وتمكن فريق بني سويف من تقديم عرض قوي وتسجيل 12 هدفا في شباك الفريق المنافس، بينما سجل مركز شباب اطواب من تسجيل هدف واحد في تلك المواجهة.

وحرص الجهاز الفنى لبني سويف بقيادة حسن موسى على تجربه مجموعة من اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وتعد هذه الودية هي الثالثة لفريق بني سويف ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب بعد الخسارة بني 6 اكتوبر والترسانة ضمن وديات الفريق.

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