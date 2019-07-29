في زيارة تفقدية.. الإمام الأكبر: مرصد الأزهر حائط صد حقيقي للأفكار المتطرفة

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.



وقال الإمام الأكبر، إن مؤسسة الأزهر الشريف يقع على عاتقها دور كبير في كشف زيف الجماعات المتطرفة، وبيان حقيقتها للناس، مشيرًا إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، هو حائط الصد الحقيقي لكل ما تبثه التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لاعتماده على منهج الأزهر الوسطي في الرد على الجماعات المتطرفة؛ بما يحصن الشباب المسلم من أفكار التنظيمات الإرهابية.



وأثنى على جهود مرصد الأزهر خلال السنوات الماضية في مجال الملاحقة الإلكترونية لهذه الأفكار الضالة التي تبثها جماعات التطرف والإرهاب ومحاربة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تصحيح صورة الإسلام في العالم، مؤكدًا أن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف شهدت ثناءًا من كبار القادة والسياسيين في العالم، وهو ما لاحظه خلال جولاته وزياراته الخارجية وخاصة في الدول الأوروبية.



واستعرض الإمام الأكبر خلال الزيارة بعض التقارير التي يصدرها مرصد الأزهر حول أنشطة الجماعات المتطرفة، مطالبًا بعرض القضايا الحساسة على هيئة كبار العلماء بالأزهر للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيها، وضرورة إرسال تلك التقارير إلى كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة التطرف.