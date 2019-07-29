شاهد.. ياسمين الخطيب بملابس البيت.. والجمهور: أبو شيماء اتهور

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".





وظهرت ياسمين الخطيب على سلالم منزلها وهي ترتدي ملابس البيت بشعرها الأشقر ونالت العديد من التعليقات الإيجابية حول الصورة.





صورة ياسمين الخطيب لاقت التعليقات منها "قمر والله "، "ابو شيماء اتهوااااااار " "يخربيت جمال امك بئااا".





وتبدأ ياسمين الخطيب أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "طلعت حرب"، ومن المُقرّر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة القادمة، مع المخرج مجدي أحمد علي.





وتستعد ياسمين الخطيب في الفترة المقبلة لعقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج مجدى أحمد علي من أجل الوقوف على الملامح الأخيرة للشخصية.



