ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:11 م
الأنبا ماركوس يشتري
الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، شراء الأنبا ماركوس، أسقف عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، صكًا ضمن مبادرة صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا ماركوس لكنيسة العذراء مريم بسخا، بحضور الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، والقس بسطوروس نظمي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بمدينة كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على مدى ترابط العلاقات والأخوة والمحبة بين نسيج الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن المصريين مترابطون في السراء والضراء في مختلف الأزمنة والعصور.

وأضاف الفقي، أن مشاركة الكنيسة لم تكن المرة الأولى فقد سبق وشارك القمص بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بشراء صكين العام الماضي.
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ
روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ادعوا له.. وكيل مطرانية كفر الشيخ يخضع لعملية قلب مفتوح في أمريكا

ترشيحاتنا

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019

خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا

هكذا هربت من التنظيم.. داعشي يروي تفاصيل العودة

لماذا غابت نرمين الفقي عن عزاء فاروق الفيشاوي ؟

صنع في إسرائيل.. كندا تمنع هذه المنتجات من دخول أراضيها

ننشر قيمة انتقال جون أنطوي إلى صفوف بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين