روح المحبة.. الأنبا ماركوس يشتري صك أضحية خلال زيارته لكفر الشيخ

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، شراء الأنبا ماركوس، أسقف عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، صكًا ضمن مبادرة صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



جاء ذلك خلال زيارة الأنبا ماركوس لكنيسة العذراء مريم بسخا، بحضور الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، والقس بسطوروس نظمي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بمدينة كفر الشيخ.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على مدى ترابط العلاقات والأخوة والمحبة بين نسيج الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن المصريين مترابطون في السراء والضراء في مختلف الأزمنة والعصور.



وأضاف الفقي، أن مشاركة الكنيسة لم تكن المرة الأولى فقد سبق وشارك القمص بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بشراء صكين العام الماضي.