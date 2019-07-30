«النبيلة الوزيرة».. مصر معاكي

منذ توليها حقيبة الهجرة وشئوون المصريين في الخارج فى سبتمبر عام 2015، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم المزيد لأبناء المصريين فى الخارج وبالفعل وبشهادة الجميع نجحت في التواصل مع المصريين فى الخارج وإستعادة ثقتهم وفتحت العديد من الملفات التى تهم أبناء الوطن فى الخارج وتأكد حرصها على العمل والتفكير خارج الصندوق فى سبيل لم شمل وخدمة ورعاية مصالح المصريين فى الخارج ومن أبرز نجاحاتها الأخيرة رفع العلم المصرى لأول مرة على برلمان أونتاريو بكندا وذلك ضمن فعاليات شهر التراث والحضارة المصرية بكندا بالتعاون مع المهندس شريف سبعاوي أول مصري يحصل على عضوية البرلمان الكندي وهو من النماذج الناجحة والمشرفة لمصر في الخارج .. واللي نجح في تنظيم احتفالية بشهر الحضارة المصرية بكندا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى مع عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية وشباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا. وجاءت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى وهو يعتبر خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات، وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد .. وكمان من أبرز النجاحات التى حققتها الوزارة مؤخرا فى ملف التواصل مع أبناء المصريين فى الخارج تنظيم أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، والذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ونجحت في جمع 55 كيانا من كل قارات العالم من 33 دولة، وذلك للمرة الأولى التى تجتمع فيها الكيانات والروابط المصرية بالخارج وفى ملف التواصل للمصريين مع المصريين بالخارج، لا يمكن أن ننسى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتى أطلقتها وزارة الهجرة وكانت بمثابة جسر للتواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لخدمة وطنهم الأم ، حيث نظمت الوزارة 4 مؤتمرات ، ودشنت مؤخرا مؤسسة مصر تستطيع لتجمع كافة العلماء والخبرات المصرية بالخارج .. ذكرت ماسبق للتأكيد على أن نجاح التاء المربوطة المصرية وقدرتها على خدمة وطنها مصر والرد على الحملات الممنهجة ضد كل نجاح تحققه مصر وعلى من تعمدوا تحريف تصريحات الوزيرة نبيلة خلال لقاءها بأعضاء الجالية المصرية في كندا .. وأضم صوتي لكل من تصدى للهجوم الذي تعرضت له ورغم ذلك فقد كانت حريصة على توضيح كلامها وقالت : "أسفت بشدة لذلك لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم وترد على استفساراتهم وتطمئن المصريين في الخارج على بلدهم"، وتابعت بالقول إن هذا هو ما تقوم به الوزارة وما تحرص عليه من منطلق عملها كوزيرة خلال حديثها مع الجاليات المصرية .. ومن جانبنا نؤكد للوزيرة المجتهدة ولكل مجتهد وجاد في عمله احنا معاك ومصر كلها معاك .. والله المستعان











