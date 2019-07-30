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اقتصاد

مياه الشرب: ترشيد الاستهلاك أحد أهم الأولويات الحالية للدولة المصرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:46 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
آمنة عبد العظيم
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، موضحا أن قضية ترشيد الاستهلاك أحد أهم الأولويات الحالية للدولة المصرية.

وأكد على ضرورة التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية الواعية التي تحث على الترشيد ورفع الوعي المائي لدى المواطنين.

وفى هذا السياق، استضافت ورشة عمل التي تنظمها الشركة القابضة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "إعداد خطة عمل التوعية للعام 2019 / 2020 في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة" مؤسسي حملة حافظ على مياه مصر Save Egypt's Water، باعتبارها أحد الحملات الشبابية التي تحث على الحفاظ على المياه.

قال المهندس إسلام القلش مؤسس حملة الحفاظ على المياه Save Egypt's Water إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر نقص المياه بطريقة بسيطة، من خلال مبادرة إطلاق حملة توعية للشعب المصري عن مخاطر نقص المياه في دول العالم بشكل عام، وحتمية ترشيد الاستهلاك بتغيير العادات اليومية.

وأكد القلش، على أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لنشر المبادرة ودرء مخاطر نقص المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها، والاستعانة بقادة الرأي والشخصيات العامة لدعم الفكرة والترويج لها.

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