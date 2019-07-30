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فن

في اليوم العالمي للصداقة .. رسالة مؤثرة من ليلى علوي لـ يسرا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:46 م
صدى البلد
أحمد البهى
وجهت الفنانة ليلى علوى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " رسالة الى الفنانة يسرا بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، حيث نشرت صورتين تجمعهما ، وعلقت عليهما قائلة : " الصداقة شيء سامي مش ممكن تحكم عليه أو تعرفه ف يوم وليلة .. الأيام والمواقف الصعبة قبل اللحظات الحلوة هي بس اللي كفيلة تأكد الصداقة وتدعمها ".

وتابعت : " زمالتي بيسرا استمرت سنين وعدت عليها مواقف كتير خليتنا انهاردة مش بس أصدقاء لكن عيلة واخوات بنحس ببعض من غير ما نتكلم " .

وأضافت : " ف يوم الصداقة العالمي بادعيلها بالسعادة والراحة والصبر على فراق أغلى إنسانة في حياتها .. كل سنة وإنتي صديقتي الصدوقة يا سيڤا وكل أصحابك اللي بيحبوكي حواليكي " .

واختتمت حديثها : "الصورة الأولى من مهرجان أسوان الأكاديمي ١٩٨٥، الصورة الثانية مهرجان مراكش الدولي للفيلم السينمائي " .
في اليوم العالمي للصداقة .. رسالة مؤثرة من ليلى علوي لـ يسرا
في اليوم العالمي للصداقة .. رسالة مؤثرة من ليلى علوي لـ يسرا

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