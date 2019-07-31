أشرف شتيوى يكتب: بناء الإنسان المصري

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء الإنسان المصرى والمحافظة على الثروة البشرية واستغلالها نجد أنه على مر الزمان كانت وستظل المشروعات الصغيرة والحرفية هى القاعدة التى تنطلق منها الصناعات فى مصر ويذكرنا التاريخ بكم المهن والحرف التى تميزت بها مصر عبر عقود طويلة ساهمت فى بناء مصر ليس ذلك فقط بل والدول العربية أجمع فنجد الحرفيين والمهنيين منتشرين فى كافة الدول العربية والخليجية وسنظل نؤكد على اهمية الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة للعمل جنبا الى جنب مع توجهات الدولة المصرية فى بناء المشروعات الكبرى للوصول الى دولة قوية عصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



لذا فقد أولت الدولة اهتماما بالمشروعات الصغيرة من خلال جهاز مختص بشئون هذه المشروعات وله منصة اليكترونية على شبكة الانترنت تعمل على اتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الاهلية لتشجيعك علي البدء في تنفيذ مشروعك الخاص او تطوير مشروعك القائم ..



فضلا عن اتاحة كافة أنواع الدعم التي تلبي احتياجات جميع فئات وشــــرائح رواد ورائـدات الأعمال من شباب هذا الوطـن.



إضافة إلى ان منصة المشروعات فرصة حقيقية لأصحاب المشروعات غير الرسمية للتعرف علي ابسط واسهل الوسائل التي تتيح لهم الانضمام الي القطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتاح لهذا القطاع من مختلف الجهات، سواء خدمات ادارية او مالية او فنية او تدريبية او تسويقية مما يساعدهم علي تطوير اعمالهم والتدريب علي افضل الطرق الحديثة التي تؤهلهم لإدارة مشروعاتهم بشكل قانوني وسليم يحقق لهم طفرة في الارباح ويعطيهم الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري الان ..



إن الهدف الأساسي لشركاء التنمية بمنصة المشروعات هو ان نقدم لك كافــة المعلومات والبيانات والخدمــــات والمبـــادرات المقدمـة من الجهــات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعـــــيات رجــال الأعمـــــــال والقطـــــاع الخاص وجميع الجهــــات الداعمـــــة والراغـــــبة في تقديم خبراتهـــــا الواسعـــــة والمثمـــــــرة في هذا مجـال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إتاحتها للشباب والفتيات والمواطنين علي اختلاف درجاتهم العلمية والعمرية لنحفزهم علي الدخول في ريادة الاعمال ولنحقق طموحهم في انشاء مشروع خاص بهم يوفر لهم فرصة عمل مستقرة ولائقة مردود اقتصادي متميز..



كما تفتح المنصة أبوابها لشباب الخريجين الجامعيين وأصحاب المؤهلات المتوسطة بل واصحاب شهادات محو الامية لتأهيلهم للدخول الي عالم ريادة الاعمال و تعريفهم بكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم لهم التدريب العلمي ليصبحوا من اصحاب المشروعات بل وتساعدهم علي اختيار المشروعات المناسبة لقدراتهم ونوعية تعليمهم وتخطط معهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة سواء في حاضنات الاعمال او ضمن مبادرات ومشروعات قومية ذات صلة، مع اتاحة التمويل اللازم والمناسب لها بمختلف الانماط الائتمانية ..



وتعمل منصة المشروعات الصغيرة علي توفير واتاحة مختلف التجارب والخبرات والاخبار الحديثة المقدمة من مئات الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي في مصر لخدمة أصحاب المشروعات وكيفية الاستفادة منها.



كما تعد تجسيدا لرؤية "مصر 2030" التي من أهم أهدافها أن تصبح مصر الجديدة ذات اقتصاد انتاجي متوازن ومتنوع وتنافسي يعتمد علي الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة، مستثمر لعبقرية الإنسان و المكان للارتقاء بجودة حياة المصريين والقضاء على البطالة التى تفشت عقودا طويلة تنهش فى جسد المجتمع.. فإلى الامام مع توجيهات القيادة السياسية حتى نستطيع العبور بمصر لبر الامان ومواكبة دول العالم المتقدم.



