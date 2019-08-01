ليلى عبد المجيد: الرئيس يهتم بتطوير قدرات الشباب من خلال تدريبهم المستمر

قالت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن مؤتمرات الشباب مبادرة رائعة من الرئيس للتواصل مع قادة المستقبل.





وأضافت ليلى عبد المجيد أن هناك تطورا ملحوظا من مؤتمر للآخر حتى فى الشباب المتحدث نرى تطورا فى خلفية المعلومات لديهم وقدرتهم على العرض، لافتة إلى أن هؤلاء الشباب يشعرونها بأن هناك أمل فى المستقبل.





وأشارت ليلى عبد المجيد إلى اهتمام الرئيس بتطوير قدرات الشباب عن طريق اكاديمية الشباب والبرنامج الرئاسي ، وبالفعل نموذج المحاكاة للحكومة هذا المؤتمر مختلف وقوى عن السابق .





ونوهت ليلى عبد المجيد بأن فكرة إقامة المؤتمر كل مرة فى محافظة مختلفة يمكن الشباب فى كافة المحافظات والقطاعات من المشاركة فى المؤتمرات ، كما أن وجود شباب الأحزاب شئ إيجابى .





وأكدت ليلى عبد المجيد أن توصيات الرئيس فى المؤتمرات الستة السابقة كانت فى موضع التنفيذ ، ومبادرة اسأل الرئيس جعلت هناك تواصل بينه وبين الشباب.





وأشادت ليلى عبد المجيد بمشاركة الشباب فى التنظيم وأن مؤتمر الشباب خلق مجموعة مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر الشباب الأفريقى ومنتدى شباب العالم مؤكدة أن إقامة المؤتمر فى العاصمة الادارية بمثابة تدشين لما يتم على أرض العاصمة الجديدة وقبل نقل أجهزة الدولة الإدارية لهذه العاصمة، نبني ونعمل فى المكان الذى نبنيه .





وتمنت ليلى عبد المجيد وجود تنوع أكثر فى الفئات التى تشارك ومن يأخذ الفرصة مرة يكتفى بذلك ويتاح لغيره هذه الفرصة لزيادة القاعدة الشبابية التى تحرص على هذه المشاركة فى هذه الأنشطة .



