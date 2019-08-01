بعدما خيب آمالهم.. هل يصوت المصريون لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟

فخر العرب الذي رفع اسم مصر عاليا وتلألأ نجمه وسط عمالقة كرة القدم، حتى أصبح أسطورة كروية مصرية يحتذى بها الجميع حول العالم، لفت إليه الأنظار وبسرعته في أرض الملعب وركلاته التي لا تخطئ مرماها، سار في خطى في مشواره الكوري حتى نافس اليوم أباطرة كرة القدم، لينضم اسم محمد صلاح ضمن لائحة مرشحي الفيفا العشرة لجائزة أفضل لاعب في العالم.





استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وتضمنت القائمة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وزميليه في نفس النادي فيرجيل فان دايك وساديو ماني، إضافة إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وماتيس دي ليخت، وهاري كين، وإدين هازارد، ويتنافسون جمعيهم في الحصول على اللقب في حفل الجوائز السنوي المقرر في ميلانو الإيطالية سبتمبر المقبل.



يعتمد فوز اللاعبين بهذه الجائزة على تصويت العالم لهم، وخصص الفيفا 25% من نسب التصويت للجمهور، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، ويسعى اللاعبون لضم أكبر نسب تصويت لهم من خلال شعبيتهم الكبيرة في بلادهم وحول دول العالم.



يضع التصويت النجم محمد صلاح في مأزق، وحيرة حول هل سيصوت له المصريون في الاستفتاء بعدما خيب آمالهم مؤخرا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما وضع عليه الكثيرون طموحاتهم وأمانيهم في الحصول على اللقب بعد غياب فترة طويلة، خاصة مع احتضان مصر للبطولة هذا العام، إلا أن النتيجة خالفت توقعاتهم، إضافة إلى مساندته وتضامنه مع أزمة اللاعب عمرو وردة التي جعلته بين براثن المصريين الذين أعلنوا غضبهم وسخطهم عليه واعتبروه مخيبا للآمال.



وشن المصريون هجوما شرسا على الفرعون المصري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحملوه مسئولية الخسارة، وكشروا عن أنيابهم لمعشوقهم، ولكن مع اقتراب صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم، نسي المصريون كل سقطاته مع المنتخب في كأس العالم وبطولة أفريقيا، ووضعوا عليه آمال رفع اسم مصر عاليا، ورفعوا شعار "المسامح كريم"، وأعلنوا دعمهم لمحمد صلاح في مسابقته.



