بعدما خيب آمالهم.. هل يصوت المصريون لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟

فخر العرب الذي رفع اسم مصر عاليا وتلألأ نجمه وسط عمالقة كرة القدم، حتى أصبح أسطورة كروية مصرية يحتذى بها الجميع حول العالم، لفت إليه الأنظار وبسرعته في أرض الملعب وركلاته التي لا تخطئ مرماها، سار في خطى في مشواره الكوري حتى نافس اليوم أباطرة كرة القدم، لينضم اسم محمد صلاح ضمن لائحة مرشحي الفيفا العشرة لجائزة أفضل لاعب في العالم.
يعتمد فوز اللاعبين بهذه الجائزة على تصويت العالم لهم، وخصص الفيفا 25% من نسب التصويت للجمهور، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، ويسعى اللاعبون لضم أكبر نسب تصويت لهم من خلال شعبيتهم الكبيرة في بلادهم وحول دول العالم.
وشن المصريون هجوما شرسا على الفرعون المصري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحملوه مسئولية الخسارة، وكشروا عن أنيابهم لمعشوقهم، ولكن مع اقتراب صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم، نسي المصريون كل سقطاته مع المنتخب في كأس العالم وبطولة أفريقيا، ووضعوا عليه آمال رفع اسم مصر عاليا، ورفعوا شعار "المسامح كريم"، وأعلنوا دعمهم لمحمد صلاح في مسابقته.
جائزة الأفضل the best
الكل يدخل ويصوت إلى نجمنا المصري محمد صلاح ويعطيه الترتيب الأول https://t.co/br56MU6zQc
وتصدر محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية مع إعلان قائمة اللاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وأعلن المصريون دعمهم لابن بلادهم الذي يعد المصري والعربي الوحيد في القائمة، وعلت أصوات ونداءات دعم فخر العرب في التصوت لنيل اللقب.<
صلاح الخير يا أجمل ناس 😍⚘— حكايہ♪🍩 (@7kaiaah) August 1, 2019
يلا كلنا نصوت لإبننا وسيبكم من الناس المحبطه اللي مش مصدقين ان واحد مننا
ممكن ينجح ، اللي عنده أكتر من إيميل يعمل
أكتر من حساب على موقع الفيفا ويصوت بيهم
صلاح رقم 1️⃣ وأي اتنين حظوظهم أقل بعده#محمد_صلاح 👑https://t.co/TNRyVfplbc