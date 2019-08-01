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فن

رحمة الأدغال في الهناجر.. السبت القادم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:18 م
صدى البلد
أحمد البهي
ضمن نشاط نادي السينما الأفريقية الشهري والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستضيف سينما الهناجر في السابعة مساء السبت المقبل الفيلم الروائي الطويل "رحمة الأدغال".

"رحمة الأدغال" للمخرج الرواندي "جويل كاركيزي"، تدور أحداثه في الأدغال الكونغولية وهي الأخطر في العالم حيث يجد كل من الرقيب "كزافيي" بطل الحرب الرواندي والجندي "فاوستن" نفسيهما علي أراضي العدو وتتصاعد الأحداث.

الجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2019.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق كما يعرض أيضاَ في السابعة مساء نفس اليوم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

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