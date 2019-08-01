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فن

كل عام وانتم بخير .. ماجدة الرومى تحتفل بعيد الجيش اللبنانى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:05 م
ماة الرومى
ماة الرومى
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالًا بعيد الجيش اللبنانى. 

وقالت ماجدة الرومي : "كل عام وانتم وجيشنا ووطننا بخير الجيش اللبناني قيادة الجيش اللبناني". 

ويحتفل لبنان اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي احيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في دولة الأردن بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، في 5 يوليو الماضي.

وكانت آخر زيارة للفنانة ماجدة الرومى لمصر شاركت خلالها في إحدى الحفلات التي سافرت فيها إلى الأقصر وأسوان وحقق الحفل نجاحا كبيرا.



كل عام وانتم بخير .. ماجدة الرومى تحتفل بعيد الجيش اللبنانى

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