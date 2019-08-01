كل عام وانتم بخير .. ماجدة الرومى تحتفل بعيد الجيش اللبنانى

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالًا بعيد الجيش اللبنانى.



وقالت ماجدة الرومي : "كل عام وانتم وجيشنا ووطننا بخير الجيش اللبناني قيادة الجيش اللبناني".



ويحتفل لبنان اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.



يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي احيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في دولة الأردن بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، في 5 يوليو الماضي.



وكانت آخر زيارة للفنانة ماجدة الرومى لمصر شاركت خلالها في إحدى الحفلات التي سافرت فيها إلى الأقصر وأسوان وحقق الحفل نجاحا كبيرا.







