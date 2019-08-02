رعب وإثارة.. تعرف على إيرادات فيلم أنابيل وحقيقة وفاة شخص بعد مشاهدته

وصلت إيرادات فيلم Annabelle Comes Home إلى 134 مليون دولار بالبوكس أوفيس العالمي، حصد منها 50 مليون دولار بدور العرض الأمريكية، وبلغت عائداته بالسوق الأجنبية 84 مليون دولار، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 27 مليون دولار.



تدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل



فيلم "Annabelle" بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تأليف جيمس وان.



من ناحية أخرى أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك شخصًا يبلغ من العمر 77 عامًا لقى مصرعه في السينما خلال مشاهدة فيلم رعب.

