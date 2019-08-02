للطلاب المستجدين .. جامعة حلوان تعلن روابط التشعيب الداخلي بكليات الآداب والتربية والتجارة

أعلنت كليات الآداب والتربية والتجارة بنظام BIS و Fmi و English بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني الداخلي للطلاب المستجدين دفعة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ حيث خصصت كلية الآداب رابط الكتروني لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan
كما خصصت كلية التربية الرابط التالي للتشعيب الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/education،
بينما فتحت كلية التجارة باب التشعيب للطلاب على الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/Bis-Fmi.
وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن جامعة حلوان قد استعدت بقوة لكل مايخص تنسيق الجامعات 2019-2020، وقامت بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإجراءات التي يقوم بها الطلاب من خلال رقمنة كل مايتعلق بالعملية التعليمية، مواكبةً للتحول الرقمي بالبلاد، حيث أن الجامعة تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية.
ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للاقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب وهي (اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي، رقم الجلوس، اسم المدرسة، نوع الشهادة، الدولة الحاصل منها على الشهادة، أرقام الهاتف الخاصة بالطالب، النوع، تاريخ الميلاد، الجنسية، عنوان الطالب، المجموع الكلي)، بالإضافة إلى ملء الجزء الخاص برغبات الطالب في الأقسام الداخلية ونوع الترشيح، ثم يقوم الطالب بتحديد كلمة سر خاصة به.
كما خصصت كلية التربية الرابط التالي للتشعيب الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/education،
بينما فتحت كلية التجارة باب التشعيب للطلاب على الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/Bis-Fmi.
وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن جامعة حلوان قد استعدت بقوة لكل مايخص تنسيق الجامعات 2019-2020، وقامت بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإجراءات التي يقوم بها الطلاب من خلال رقمنة كل مايتعلق بالعملية التعليمية، مواكبةً للتحول الرقمي بالبلاد، حيث أن الجامعة تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية.
ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للاقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب وهي (اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي، رقم الجلوس، اسم المدرسة، نوع الشهادة، الدولة الحاصل منها على الشهادة، أرقام الهاتف الخاصة بالطالب، النوع، تاريخ الميلاد، الجنسية، عنوان الطالب، المجموع الكلي)، بالإضافة إلى ملء الجزء الخاص برغبات الطالب في الأقسام الداخلية ونوع الترشيح، ثم يقوم الطالب بتحديد كلمة سر خاصة به.