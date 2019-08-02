أحمد عز عن إيرادات فيلم الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط حتى الآن

احتفل الفنان أحمد عز بتحقيق فيلم الممر، إيرادات وصلت لنحو 75 مليون جنيه فى 8 أسابيع من عرضه.



ونشر أحمد عز، صورة له عبر "انستجرام"، وعلق قائلا: "الحمدلله على توفيقه وكرمه ، شكرا للجمهور الرائع ، شكرا للأبطال صناع العمل ، فيلم الممر ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط حتي الآن ومازال الاقبال عليه بدور العرض ونجاح كبير غير مسبوق في الدول العربية، فيلم_الممر مش فيلم للعيد الممر".



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.



وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، وتم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتكون الراعي الرسمي للفيلم.



الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.