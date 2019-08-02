مهندس: زراعة المانجو في الصوب المصرية ضاعفت الإنتاجية

قال المهندس شريف عبد الرازق، خبير زراعة المانجو، إن الصوب الزراعية المقامة في مصر، ساهمت في تطبيق المعايير العالمية، حيث كان البعض يقوم بزراعة المانجو بشكل عادي دون استخدام الصوب، وهو ما يؤثر بشكل كبير على عملية نموها.



واضاف، "عبد الرازق"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الزراعة العادية للمانجو تمثل عبئا كبيرا علي زارعيها، حيث يقلل ذلك من عمر النبات، لافتا إلي أن الشجر الذي ينمو داخل الصوب يعيش عمرا أطول بكثير، فضلا عن رفع الإنتاجية.



وتابع، أن الصوب تساعد بشكل كبير في مضاعفة نمو شجر المانجو، حيث توفر الصوب رطوبة عالية لا توجد في الطقس العادي بالمشاتل المكشوفة.



وأشار الي أن الجودة العالية في فاكهة المانجو تظهر بشكل كبير في الصوابع المتواجدة في مصر، حيث تظهر بحجمها الكبير والناضج للمستهلكين.