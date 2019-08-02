شاهد.. أول تعليق لـ محمود متولى بعد مشاركته في مران الاهلى

نشر محمود متولى المنتقل حديثا للنادى الاهلى صوره جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وظهر محمود متولي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.



وعلق محمود متولى على الصورة قائلًا "التدريب الأول في النادى الاهلى بسم الله وعلى الله توكلنا".



أعلن النادي الأهلي عن قيمة صفقة انضمام محمود متولي قادمًا من النادي الإسماعيلي، إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أمير توفيق في تصريحات ان إدارة الأهلي بدأت منذ فترة طويلة المفاوضات مع الإسماعيلي ومحمود متولي من أجل ضم اللاعب، وهذا ما كان عاملًا مساعدًا في نجاح الصفقة.





