مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم،السبت 3-8-2019 ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة السوبر الألمانى بين بروسيا دورتموند وبايرن موينخ كما تقام مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ورين .
ويعرض لكم صدى البلد مواجهات اليوم والقنوات الناقلة :-
كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان vs رين .. الساعة 1:30 ظهرا .. beIN SPORTS HD 1
كأس السوبر الألماني
بروسيا دورتموند vs بايرن ميونخ .. الساعة 8:30 مساء .. beIN SPORTS HD 1
الدوري الهولندي
فيتيسه ارنهيم vs اياكس امستردام .. الساعة 6:30 مساء
امين vs جرونينجين .. الساعة 6:30 مساء
في في في فيتلو vs ار كي سي فالفيك .. الساعة 8:30 مساء
تفينتي اتشخيده vs بي اس في اندهوفن .. الساعة 8:30 مساء
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد vs ميلان .. الساعة 6:36 .. Sport TV 1
بطولة الدوري الإنجليزي
بارنسلي vs فولهام
بلاكبيرن روفرز vs تشارلتون أثلتيك .. 16:00
برينتفورد vs بيرمنغهام سيتي .. 16:00
ميلوول بريستون vs نورث ايند .. 16:00
ريدينج vs شيفيلد وينزداي .. 16:00
ستوك سيتي vs كوينز بارك رينجرز .. 16:00
سوانزي سيتي vs هال سيتي .. 16:00
ويجان أثليتيك vs كارديف سيتي .. 16:00
نوتينغهام فورست vs وست بروميتش ألبيون .. 18:30
ويعرض لكم صدى البلد مواجهات اليوم والقنوات الناقلة :-
كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان vs رين .. الساعة 1:30 ظهرا .. beIN SPORTS HD 1
كأس السوبر الألماني
بروسيا دورتموند vs بايرن ميونخ .. الساعة 8:30 مساء .. beIN SPORTS HD 1
الدوري الهولندي
فيتيسه ارنهيم vs اياكس امستردام .. الساعة 6:30 مساء
امين vs جرونينجين .. الساعة 6:30 مساء
في في في فيتلو vs ار كي سي فالفيك .. الساعة 8:30 مساء
تفينتي اتشخيده vs بي اس في اندهوفن .. الساعة 8:30 مساء
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد vs ميلان .. الساعة 6:36 .. Sport TV 1
بطولة الدوري الإنجليزي
بارنسلي vs فولهام
بلاكبيرن روفرز vs تشارلتون أثلتيك .. 16:00
برينتفورد vs بيرمنغهام سيتي .. 16:00
ميلوول بريستون vs نورث ايند .. 16:00
ريدينج vs شيفيلد وينزداي .. 16:00
ستوك سيتي vs كوينز بارك رينجرز .. 16:00
سوانزي سيتي vs هال سيتي .. 16:00
ويجان أثليتيك vs كارديف سيتي .. 16:00
نوتينغهام فورست vs وست بروميتش ألبيون .. 18:30