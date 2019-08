مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم،السبت 3-8-2019 ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة السوبر الألمانى بين بروسيا دورتموند وبايرن موينخ كما تقام مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ورين .



ويعرض لكم صدى البلد مواجهات اليوم والقنوات الناقلة :-



كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان vs رين .. الساعة 1:30 ظهرا .. beIN SPORTS HD 1



كأس السوبر الألماني

بروسيا دورتموند vs بايرن ميونخ .. الساعة 8:30 مساء .. beIN SPORTS HD 1



الدوري الهولندي

فيتيسه ارنهيم vs اياكس امستردام .. الساعة 6:30 مساء

امين vs جرونينجين .. الساعة 6:30 مساء

في في في فيتلو vs ار كي سي فالفيك .. الساعة 8:30 مساء

تفينتي اتشخيده vs بي اس في اندهوفن .. الساعة 8:30 مساء



الكأس الدولية للأبطال

مانشستر يونايتد vs ميلان .. الساعة 6:36 .. Sport TV 1



بطولة الدوري الإنجليزي

بارنسلي vs فولهام

بلاكبيرن روفرز vs تشارلتون أثلتيك .. 16:00

برينتفورد vs بيرمنغهام سيتي .. 16:00

ميلوول بريستون vs نورث ايند .. 16:00

ريدينج vs شيفيلد وينزداي .. 16:00

ستوك سيتي vs كوينز بارك رينجرز .. 16:00

سوانزي سيتي vs هال سيتي .. 16:00

ويجان أثليتيك vs كارديف سيتي .. 16:00

نوتينغهام فورست vs وست بروميتش ألبيون .. 18:30