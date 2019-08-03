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محافظات

رفع 270 طنا من القمامة بـ قرى ملوي في المنيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:55 م
رفع القمامة
رفع القمامة
أيمن رياض
واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك خلال حملة مكبره نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة من أجل عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وقال العميد عصام عبد الغنى رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل بقرى المركز أسفرت عن رفع 270 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وأضاف العميد عصام عبد الغنى أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري للحفاظ على المظهر الحضاري بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

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