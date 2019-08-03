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رياضة

رين يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول بكأس السوبر ..فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:26 م
لاعبو رين
لاعبو رين
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم رين على منافسه باريس سان جيرمان بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب شينزن في كأس السوبر الفرنسي.

وجاء هدف فريق رين فى الدقيقة 13 عن طريق ادرين عقب تلقيه عرضية رائعه سددها علي الفور لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الأول لفريقه.

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض به مباراة رين التي ستنطلق بعد قليل علي ملعب شينزن، في كأس السوبر الفرنسي.

ويضم التشكيل الباريسي 3 صفقات جديدة، في الخطوط الثلاثة للفريق، هم عبدو ديالو وأندير هيريرا وبابلو سارابيا.

ويضم تشكيل توخيل بالكامل كلا من ألفونس اريولا، توماس مونييه، عبدو ديالو، تيلو كيرير، خوان بيرنات، أندير هيريرا، ماركينيوس، ماركو فيراتي، بابلو سارابيا، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وجاء تشكيل رين ، توماس كوبيك، داميان دا سيلفا، موسى فيتوت، جيريمي مورييل، كليمنت جرينييه، لا سيليكي، بنجامين بوريجو، إدواردو كامافينجا، جيريمي جيلين، فلافين تايت وأدريان هانو.

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