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حوادث

الرائد محمد جاد الله رئيسا لمباحث قسم شرطة جهينة بسوهاج

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:45 م
الرائد محمد جاد الله
الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث قسم شرطة جهينة
اسلام مقلد
اعتمد اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام المديرية المختلفة.

وكشفت الحركة التى أعدها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسوهاج عن تعيين الرائد محمد جاد الله رئيسا لمباحث مركز شرطة جهينة خلفا للمقدم أحمد صلاح.

يذكر أن الرائد محمد جاد الله منذ تخرجه فى اكاديمية الشرطة تم تعيينه بمركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا ثم رئيسا لنقطة شرطة حمردوم بقنا، ثم معاون مباحث بقسم شرطة ثان سوهاج، ثم معاون مباحث بقسم شرطة المراغة.

ثم بعد ذلك تم تعينه معاون اول مباحث قسم شرطة جهينة، وصدر قرار فى حركة التنقلات الحالية بتعيينه رئيسا لمباحث قسم شرطة جهينة.

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