مصطفى قمر يخطف الأنظار بألبومه «س من الناس»

استطاع الفنان مصطفى قمر أن يخطف الأنظار بعد طرحها ألبومه الجديد "س من الناس" وبرغم من عدم تحقيق الأغنية مشاهدة عالية عبر اليوتيوب إلا أنه كان حديث السوشيال ميديا وتصدر ترند تويتر وجوجل.





حققت أغنية "س من الناس" للفنان مصطفى قمر، من ألبوم "ضحكت ليا" مشاهدات ضعيفة إذ حققت 23 ألف مشاهدة بعد 17 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن رامي جمال وتوزيع توما.





وكان قد طرح مصطفى قمر أغنيته الجديدة «س من الناس» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد «ضحكت ليا».





أغنية «س من الناس» لـ مصطفى قمر، من كلمات: تامر حسين، وألحان: رامى جمال، وتوزيع وميكس: توما، وإنتاج: شركة ماب للانتاج الفني.





ويتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد ابراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.



