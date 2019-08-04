ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور تظهر أناقتها بفستان أسود .. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:57 ص
أحمد البهى
نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو لها تبرز من خلاله أناقتها.

وظهرت "سيرين " خلال الفيديو ، الذى قامت بتصويره خلال حضورها حفل عشاء ، بفستان من اللون الأسود أظهر أناقتها .

جدير بالذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف لـ صدى البلد مصير تطبيق VAR فى الدوري

كيف يغمر الله الحجاج بكرمه وعطائه.. قصص حقيقية في الحج

شاهد.. مى فاروق توجه رسالة مؤثرة إلى فجر السعيد

خفت عليه من المخدرات.. صعيدي يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء في قنا

تعبده جماهيره وتقدم له القرابين.. الباز يواصل هجومه: أحمد خالد توفيق كاتب منافق

بـ تغريدة غامضة.. مؤمن زكريا يثير الجدل على تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور