سيرين عبد النور تظهر أناقتها بفستان أسود .. فيديو

نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو لها تبرز من خلاله أناقتها.



وظهرت "سيرين " خلال الفيديو ، الذى قامت بتصويره خلال حضورها حفل عشاء ، بفستان من اللون الأسود أظهر أناقتها .



جدير بالذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة" والذي حقق نجاحا كبيرا.