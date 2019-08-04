بنظام Galaxy Book.. صور مسربة لأحدث لابتوب من سامسونج

كشفت تقارير عن نية شركة سامسونج إطلاق كمبيوتر محمول (لابتوب) آخر يعمل بنظام Galaxy Book، حيث أظهرت صور مسربة شكل وبعض إمكانيات الجهاز الذي لم تعلن عنه الشركة حتى الآن.



نشر موقع تيك رادار التقني الصور بواسطة البلوجر الشهير «إيفان بلاس»، والتي تُظهِر Galaxy Galaxy S المحتمل كشف النقاب عنه في المستقبل غير البعيد، اللابتوب يبدو تقليديًا، يحتوي على مقبس سماعات رأس 3.5 ملم ومنفذ USB-C على جانب واحد من الكمبيوتر المحمول.



ولم تظهر صور اللابتوب إلا من زاوية واحدة، لا تشتمل هذه العروض على قلم S Pen، والذي كان اختياريًا مع إصدار Galaxy Book 2، لذلك يبدو أن سامسونج تسير على طريق الكمبيوتر المحمول التقليدي (على الأقل فيما يتعلق بهذه الصور غير الرسمية).



تشير الشائعات السابقة حول الجهاز إلى أنه ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت ووحدة معالجة ثنائية النواة بسرعة 2.84 جيجاهرتز كواحد من خيارات التكوين، هذا فقط عن كل ما يعرف عن الكمبيوتر المحمول حتى الآن، وربما سيتم الإعلان عنه خلال بضعة أشهر فقط.