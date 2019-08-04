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فن

رسالة جديدة من ريهام سعيد بعد تعافيها من المرض.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
منار نور
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقالت ريهام سعيد في مقطع الفيديو: "مفيش حاجة مستحيلة أى حاجة تتمناها أو أى وعكة تجيلك أو أى موقف تقع فيه تقوم وتبقى صامد وتبدأ من جديد ماتخليش حاجه تكسرك، ربنا لما بيققل باب وبيفتح باب تانى".

كانت ريهام سعيد أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.

وأضافت أيضا تعليقا مع الصور السابقة: «مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر.. صبايا الأحد القادم.. وحشتوني».

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