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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات يومية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة

جهاز تعمير دمياط
جهاز تعمير دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية للإشغالات ومخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

ولفت إلى أنه وفى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

أسفرت الحملة عن ضبط مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة " كراسى وإستاندات وموازين و وثلاجات عرض وأعلام وفتارين بيع سجائر ، وكذا إيقاف أعمال لإحدى شركات الإعلانات أثناء قيامها بتعليق لوحات إعلانية بدون ترخيص .

وفى السياق ذاته ، تم إيقاف محاولة تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية  بإحدى قطع الأراضي السكنية بمنطقة المستثمر الصغير بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة .

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين .

قال رئيس الجهاز ، أنه تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات .

الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف السيد المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز والرائد أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

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IMG-20240425-WA0097
IMG-20240425-WA0095
IMG-20240425-WA0095
دمياط الاجازات والعطلات الرسمية الإزالة الفورية التنمية وتطوير المدن التحفظ الإشغالات الحى الخامس العطلات الرسمية

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