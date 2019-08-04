مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

لا يزال الإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، يواصل تصريحاته المثيرة للجدل تجاه نجمنا المصرى محمد صلاح وذلك قبل مواجهة المان سيتى وليفربول فى نهائى الدرع الخيرية.





وفتح جوارديولا النار على المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب فى العالم والذى يأتى على رأسهم محمد صلاح بعد موسمه المتميز مع فريقه ليفربول ونجاحه فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا بجانب المنافسة حتى اللحظات الأخيرة على لقب الدورى الإنجليزى بالإضافة إلى الفوز بهداف البريميرليج للعام الثانى على التوالى بعد أن سجل 22 هدفا.





وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان": "لن أتحدث عن أن المرشحين لهذه الجائزة لا يستحقونها، لكنني فوجئت بأن لاعبي فريقي الذين توجوا بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي لم يرشحوا ولو لمرة واحدة".





وأضاف: "ربما الأمر يعتمد على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وعندما نفوز بهذه البطولة سيكون لاعبو فريقنا ضمن قائمة المرشحين".





وتابع: "إنهم لا يهتمون في التقييم بالبطولات الأخرى التي تقام على مدار 10 أو 11 شهرًا وهذا غير عادل، فأنا لا أتخيل أن هناك لاعبًا قدم موسمًا أفضل من برناردو سيلفا".





وواصل: "خلال 8 سنوات فزنا بأربعة ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لم يفز أبدًا سيرجيو أجويرو أو دافيد سيلفا أو فينسنت كومباني بلقب أفضل لاعب في إنجلترا".





وأتم: "خلال الموسم قبل الماضي وصلنا إلى 100 نقطة، ومع احترامي لمحمد صلاح، ولكن كيفن دي بروين كان يتفوق عليه ولكنها وجهات نظر".





وكان المدير الفنى أكد فى تصريح شهير له عام 2018 أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول يحتاج إلى تسع سنوات لتبرير مقارنته بالأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق السماوي.





وقال جوارديولا عن صلاح: "لا يزال صغيرًا في السن، وقضى عامه الأول في إنجلترا عندما كان في صفوف تشيلسي، لذا سنرى في المستقبل".





وأيضا عندما توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا العام الماضى، انتقد جوارديولا تتويجه مؤكدا أن هناك لاعبين يستحقون الجائزة عنه وعلى رأسهم البلجيكى دى بروين لاعب المان سيتى.



