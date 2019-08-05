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رياضة

طاقم تحكيم مصري لـ مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
اتخذ مسئولو اتحاد الكرة قرارا هاما بإسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ 16 بكأس مصر إلى طاقم تحكيم مصري.

وأعلن اتحاد الكرة عدم الاستعانة بحكام أجانب إلا في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك فقط وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز 17 أغسطس الجاري بعد تعديل مواعيد مباريات كأس مصر بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأوليمبي حيث يستضيف إستاد الجيش ببرج العرب اللقاء.

وكان بيراميدز قد فاز على الأهلى فى مواجهتى الدورى بالدور الأول والثانى فى الموسم الذى انتهى بتتويج الفريق الأحمر باللقب على حساب وصيفه الزمالك وبيراميدز صاحب المركز الثالث.

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