أخبار البلد

مع بداية رابع أسبوع دراسة| شاهد ارتفاع نسب الحضور وانتظام العملية التعليمية بالمدارس

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

شهدت المدارس اليوم مع بدء الأسبوع الرابع في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 انتظاما في العملية التعليمية ، وارتفاع نسب حضور الطلاب .

وتفقدت عايدة أيوب مدير عام ادارة الزيتون التعليمية بالقاهرة 
، مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، برفقتها ا/جيهان صبرى مسؤول التجريبيات.

وبدأت جولتها التفقدية بحضور طابور الصباح ، ثم تابعت إحدى قاعات رياض الاطفال.وتابعت أيضاً سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل الفصول .

كما قامت بمتابعة جدول الحصص ، وحرصت على متابعة النظافة داخل دورات المياه.

وعلى جانب آخر ، قامت أماني أنور، مدير عام إدارة الزاوية التعليمية ، بجولة ميدانية لمدارس الإدارة شملت مدارس المحطة شمال الإعدادية بنات والمحطة شمال الابتدائية والاميرية البلد الابتدائية و عبد القادر الجزائري الابتدائية.

وخلال الجولة تم التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بالمدارس و متابعة سجلات غياب الطلاب و تصحيح كتب التقييمات. ،  كما تم التشديد على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفصول وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مع متابعة أداء المعلمين وانتظام حضور الطلاب .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .

جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

