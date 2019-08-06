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فن

روجينا تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها وتنشر فيديو وصورا لهما

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:37 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنانة روجينا فديو و مجموعة من الصور تجمعها مع الفنانة شيماء سيف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت روجينا على الصور : كل سنه وانتى غاليه وحنينه وطيبه وجدعه واطيب قلب فى الدنيا، عقبال مليون سنه وانتى فى سعادة انتى وكارتر ربنا يحفظكم لبعض ويسعدكم " .

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الصورة وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيبة ياشيما ــ روجينا القمر ــ عقبال الف سنة 1000 سنة

وكانت روجينا شاركت العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري

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