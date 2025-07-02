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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع حادث غرق حفار "آدم مارين 12" بجبل الزيت.. إنقاذ 22 وانتشال 4 جثامين والبحث جارٍ عن مفقودين|صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انتقل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، إلى موقع حادث غرق الحفار البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة رأس غارب، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 22 شخصاً وانتشال 4 جثامين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين.

ووصل المحافظ إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، يُفيد بتعرض قاطرة بحرية مخصصة لنقل المعدات والأفراد للغرق أثناء عمليات الحفر في البحر. وتم التنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي دفعت بقطعة بحرية من إحدى القواعد البحرية، وأسهم التحرك السريع في إنقاذ العدد الأكبر من العاملين على متن الحفار.

وفي إطار متابعته الميدانية، استقبل المحافظ عددًا من الناجين الذين تم نقلهم بطائرتين إلى مطار الجونة، واطمأن على حالتهم الصحية داخل مستشفى الجونة الخاص، حيث نُقل إليه 22 مصابًا (منهم 4 جواً و18 براً بواسطة 20 سيارة إسعاف). كما وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المحافظة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وأكد المحافظ أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحفار كان على متنه 30 شخصاً، وتم إنقاذ 22 منهم أحياء، فيما تم انتشال 4 جثامين ونقلها إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، بينما لا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملها.

وقدّم حنفي تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومشدداً على ضرورة استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم أقصى درجات الرعاية للناجين.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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