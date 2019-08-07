ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال حملات أمنية.. تنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع و29 قطعة سلاح ناري

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:36 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - رامى المهدى
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 29 قطعة سلاح نارى بحوزة 28 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
بندقية آلية، و (3) بنادق خرطوش، و (2) طبنجات ، و (23) فرد محلى، و (24) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (175) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (52390) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (160) حكم جناية، و (15306) حكم حبس جزئى، و (2968) حكم حبس مستأنف ، و (26636) حكم غرامة، و (7320) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة: ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (110) متهم ، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 850 جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,795 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,295 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 185 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 15 جرام)، و عدد (3497) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، (4) هارب من تنفيذ حكم المراقبة، و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (12) متهم إرتكبوا (21) حادث متنوع ، و و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (6) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة ، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (404) دراجة نارية مخالفة. 

أما فى مجال فحص السائقين: فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (6) منهم .. و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (29780) مخالفة مرورية متنوعة، (1704) مخالفة مرافق متنوعة، (138) قضية بيئة.. و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ترشيحاتنا

ضبط سيدتين مصريتين بتهمة الاعتداء على كويتية داخل مسجد

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

شريف إكرامي: فضلت الأهلي عن المشاركة في كأس العالم.. فيديو

سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

مدرب صن داونز يكشف سر التفوق الكاسح لجنوب أفريقيا على الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين