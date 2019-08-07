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رياضة

اللجنة المؤقتة في الطريق.. 7 مرشحين بارزين لقيادة اتحاد الكرة بعد العيد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:38 م
صدى البلد
يسرى غازى
يحسم وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى بعد تقديم مجلس الاتحاد السابق برئاسة المهندس هانى أبوريدة استقالته جراء الخروج من نهائيات بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي.

وزار وفد فيفا الذى تواجد منتصف الأسبوع الجاري فى القاهرة مشروع الهدف فى مدينة 6 أكتوبر ويتم تشكيل لجنتين للمفاضلة بينهما وتحديد موقف اللجنة المؤقتة باختيارها من خارج اتحاد الكرة أو أخرى من داخل المديرين بلجان الجبلاية.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الشخصية الوحيدة التى تم الإجماع عليها للبقاء على رأس أى لجنة يتم اختيارها من جانب وفد الفيفا تمثلت فى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية الذى بات الأقرب لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لمدة عام.

كشف المصدر عن بقية الأسماء التى جاءت على النحو التالي: 
ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق
محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا ونجم الأهلى السابق
عمرو الجناينى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق 
الدكتور جمال محمد علي المدير الفنى السابق لمنتخب الناشئين مواليد 98
أحمد عبدالله نجم الزمالك السابق
الدكتورة سحر عبد الحق رئيس نادى النصر

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