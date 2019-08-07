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رياضة

جلسة خاصة بين طارق يحيى وأيمن حفني في مران الزمالك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:51 م
ايمن حفني
ايمن حفني
منتصر الرفاعى - ملك موسى
عقد طارق يحيي ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق علي هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

ووجه طارق يحيى، أيمن حفني ببعض التعليمات الفنية والنصائح استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال، الأحد 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

وأدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك- الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان ، والتى انتهت بالفوز بنتيجة 1/4- تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .

ووضع انطونيو مدرب الأحمال ، برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق.

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