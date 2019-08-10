سكان حى الهرم يشكون من تهدم سلم الطريق الدائرى.. صور

طالبت المواطنة منى محمد، من سكان حى الهرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإصلاح سلم الطريق الدائرى بحى الهرم.



وقالت فى رسالتها: "نعانى خلال صعود وهبوط سلم الدائرى، خاصة كبار السن والسيدات والأطفال، ونناشد المسئولين حل المشكلة وإعادة ترميم السلم فى أسرع وقت ممكن".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

