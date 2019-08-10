ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حى الهرم يشكون من تهدم سلم الطريق الدائرى.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
وسام مختار
طالبت المواطنة منى محمد، من سكان حى الهرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإصلاح سلم الطريق الدائرى بحى الهرم.

وقالت فى رسالتها: "نعانى خلال صعود وهبوط سلم الدائرى، خاصة كبار السن والسيدات والأطفال، ونناشد المسئولين حل المشكلة وإعادة ترميم السلم فى أسرع وقت ممكن".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي مركز بدر بالبحيرة يطالبون ببناء مستشفى لخدمة الأهالي

أهالى سرسق نبروه بالدقهلية يشكون انتشار القمامة بمدخل القرية.. صور

أهالي المعادى يطالبون باستكمال كوبري مشاة الدائري

سكان شارع التروللى بالمرج يشكون تراكم أكوام القمامة

أهالى منيا القمح يشكون من تهالك أعمدة الإنارة على الطريق الزراعى

سكان شارع الخليفة بمنطقة الأندلس في الهرم: مياه الصرف الصحي هتجيب لنا الأمراض

ترشيحاتنا

بعد إعلان إسرائيل نية ضم الضفة.. أول رد من حماس

فيديوجراف| لماذا سمي بـ يوم عرفة؟

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

موعد صلاة عيد الاضحى .. و تكبيرات العيد الكبير مكتوبة كاملة

موقع مخالفات المرور الجديد.. الداخلية تقدم خدمة للمواطنين

الزمالك يكشف حقيقة الدعم الخارجي في دفع راتب المدرب الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر