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اقتصاد

عيار 21 بـ 680 جنيها .. اسعار الذهب اليوم 8 -8- 2019

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 على ارتفاعه أمس الأربعاء، حيث ارتفع سعر الجرام بمعدل 7 جنيهات.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5424 و5440 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 جنيها إلى 389 جنيها.

وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

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