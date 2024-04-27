الأخضر جدير بالثقة.. 5 ألوان ملابس تترك انطباعا جيدا فى أول مقابلة

أحيانا نشعر بالحيرة عند التقدم لوظيفة جديدة، حول الملابس المناسبة التي يجب أن نرتديها لنظهر بشكل لائق، ويتم قبولنا على الفور.

ألوان يجب ارتداؤها عند التقدم للوظيفة

وهناك بعض الملاحظات والألوان التي يجب مراعاتها، وهناك خمسة ألوان ملابس قد تترك انطباعًا جيدًا في أول مقابلة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”، ومن أبرزها ما يلي:

الأزرق الداكن: يُعتبر الأزرق الداكن لونًا محترمًا ومهنيًا. يرتبط بالثقة والاستقلالية، ويمكن أن يظهرك بمظهر محترف وجدير بالثقة.

الأسود: يُعد اللون الأسود لونًا كلاسيكيًا وأنيقًا. يرمز إلى السلطة والقوة، وقد يعكس الثقة والاحترافية في الظهور.

الرمادي: يعد اللون الرمادي لونًا محايدًا ومتعدد الاستخدامات. يمكن أن يظهرك بمظهر أنيق وراقٍ، ويُعتبر خيارًا آمنًا للمقابلات الرسمية.

الأبيض: يُعتبر اللون الأبيض رمزًا للنقاء والنظافة. يمكن أن يظهرك بمظهر منتعش ومهني، ويعكس الانتباه للتفاصيل والدقة.

الأخضر: يُعتبر الأخضر لونًا هادئًا ومريحًا للعين. يرمز إلى الطبيعة والتوازن، وقد يعطي انطباعًا إيجابيًا عن قدرتك على التعاون والثقة.

من الأهمية البالغة أن تشعر بالثقة والراحة في الملابس التي ترتديها في المقابلة، وقد يكون من المفيد أيضًا مراعاة طبيعة الوظيفة وثقافة الشركة عند اختيار اللون المناسب.