أخبار الفن| شركة إنتاج تشن هجومًا على إليسا .. رانيا يوسف تكشف سر حضورها مهرجان الإسكندرية للفيلم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

تمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة شاهد بساعات قليلة .

وأحتل مسلسل البيت بيتي فى موسمه الثاني المركز الاول ، من أصل 10 مراكز هم للاعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر ، ليزيح بذلك مسلسل كامل العدد +1 ، والذى كان متصدر نسب المشاهدة.

يشهد اليوم ، ثاني أيام فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، عرض عدد من الافلام فى مختلف المسابقات .

حيث من المقرر عرض أفلام سينمائية تحت عنوان ( سينما المكفوفين ) بسينما مترو فى تمام الساعة الواحدة مساءً .

نشرت احدي شركات الإنتاج بيان ردت فيه على منشور الفنانة إليسا، والذى قامت بنشره خلال الساعات الماضية عبر موقع إكس ضد الشركة .

وقالت الشركة المنتجة فى البيان : طالعتنا الفنانة إليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي:

وإضاف البيان : أن لا حدود لإفتراءها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة القضاة، وسمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وتحريف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة.

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حرصها على حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، والمقرر أن تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري .

وقالت رانيا يسوف فى تصريحات على هامش مشاركتها : لا يوجد أعمال من دولة محددة سأحرص على مشاهدة إنتاجاتها الفنية، فشخصيًا أبحث عن العمل الجيد الذى اتابعه .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل ، والتى تعد من أهم الفنانات فى تاريه الفن المصري ، إذ برعت فى تقديم عدد كبير من الادوار بين السينما والمسرح والتليفزيون .

اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وقد ولدت في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا بعام 1930، لتنتقل بعدها مع أسرتها إلى القاهرة والتحق بمدرسة فرنسية وظلت بها حتى وصولها إلى المرحلة الثانوية.