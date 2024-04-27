عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| شركة إنتاج تشن هجومًا على إليسا .. رانيا يوسف تكشف سر حضورها مهرجان الإسكندرية للفيلم

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

مسلسل البيت بيتي 2 يتصدر نسب المشاهدة فى مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة شاهد بساعات قليلة . 

وأحتل مسلسل البيت بيتي فى موسمه الثاني المركز الاول ، من أصل 10 مراكز هم للاعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر ، ليزيح بذلك مسلسل كامل العدد +1 ، والذى كان متصدر نسب المشاهدة.

تعرف على فاعليات مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير .. اليوم

يشهد اليوم ، ثاني أيام فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، عرض عدد من الافلام فى مختلف المسابقات .

حيث من المقرر عرض أفلام سينمائية تحت عنوان ( سينما المكفوفين )  بسينما مترو فى تمام  الساعة الواحدة مساءً .

قلب حقائق وفبركة الافتراءات .. شركة إنتاج تشن هجومًا على إليسا

نشرت احدي شركات الإنتاج بيان ردت فيه على منشور الفنانة إليسا، والذى قامت بنشره خلال الساعات الماضية عبر موقع إكس ضد الشركة .

وقالت الشركة المنتجة فى البيان :  طالعتنا الفنانة إليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي:

وإضاف البيان : أن لا حدود لإفتراءها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة القضاة، وسمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وتحريف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة.

قلب حقائق وفبركة الافتراءات .. شركة إنتاج تشن هجومًا على إليسا

سيد رجب: فيلم الشوق نقلة مهمة في حياتي

رانيا يوسف تكشف سر حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حرصها على حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، والمقرر أن تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري .

وقالت رانيا يسوف فى تصريحات على هامش مشاركتها : لا يوجد  أعمال من دولة محددة سأحرص على مشاهدة إنتاجاتها الفنية، فشخصيًا أبحث عن العمل الجيد الذى اتابعه . 

 

فى ذكري ميلاد سناء جميل .. حكاية حبها سماع الآذان وسر تأجيل دفنها 3 أيام

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل ، والتى تعد من أهم الفنانات فى تاريه الفن المصري ، إذ برعت فى تقديم عدد كبير من الادوار بين السينما والمسرح والتليفزيون .

اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وقد ولدت في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا بعام 1930، لتنتقل بعدها مع أسرتها إلى القاهرة والتحق بمدرسة فرنسية وظلت بها حتى وصولها إلى المرحلة الثانوية.

 

الفنانة رانيا يوسف مهرجان الإسكندرية للفيلم مهرجان الاسكندرية مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير مسلسل البيت بيتي 2 مسلسل كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد مسلسل البيت بيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندو لـ شيكابالا.. ماذا حدث فى غانا؟

ترشيحاتنا

اليوم... بدء مهرجان المسرح العالمي فى أكاديمية الفنون

35 حالة تسمم جماعي في أحد مطاعم السعودية.. والصحة تكشف التفاصيل

عدوان سافر وهمجي.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

صفات في المرأة برج الثور تجعلها شريكة حياة مثالية للرجل

هل يجوز التصرف في العقار الضامن بالبيع؟.. القانون يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

خليها تعفن تمتد إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|كيلو اللحمة وصل كام؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ