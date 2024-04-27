تعرف على فاعليات مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير .. اليوم

يشهد اليوم ، ثاني أيام فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، عرض عدد من الافلام فى مختلف المسابقات .

حيث من المقرر عرض أفلام سينمائية تحت عنوان ( سينما المكفوفين ) بسينما مترو فى تمام الساعة الواحدة مساءً .

فى الخامسة والنصف تبدء عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان بسينما مترو .

حيث من المقرر عرض أفلام القلادة ، أثقل طلب ، هذا كل شيء لعيد الميلاد ، هذا شدة ممتدة أوروبا بصفيحة ، الترعه ، هذا اليوم .

كما سيتم عرض فيلم النداء الاخير ، مييسوفي ، مخاميخو، ست سنوات ثلاثة أشهر ، إلى ريما .

وكانت قد شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضور جماهيري لافت، وانطلق في الخامسة والنصف مساء أمس بسينما مترو بمحطة الرمل عرض ١٣ فيلم ما بين الوثائقي والتحريك والروائي، وهذه الأفلام هي "ارخميدس "من روسيا و" بوابة التنين " من الصين و"علب " من مقدونيا و"كتير كول "من لبنان و"جارنو"من البرتغال و"مكالمة خاصة " من مصر و"أم وقت الذروة"من الفلبين و"المتسابق المختلط " من هولاندا و"عصفور كشاف"من لبنان و" الطفطافة والمقنين"من الجزائر و"الجبل الوردي " من اليونان و"بكل إنسانية"من فرنسا واخيرا "تربية ستات " من مصر وعقب انتهاء عرض الافلام أقيمت مناقشه مع صناعها أدار النقاش محمد احمد وترجمها دانيال تنليان.

وعقب العروض اقيمت مناقشة مع مخرجي الأفلام المعروضة أدارها الناقد الشاب محمد أحمد، في البداية أكد مخرج الفيلم الروسي "ارخميدس " نيكولاي فلوتسكي أن الفكرة الأساسية للفيلم ليست عن المعاقين حيث تقابل مع بطل الفيلم ووجد أن روحه جميلة وبستحق أنه يقدمها في فيلم والدور الذي يمكن ان يلعبه الاسوياء في حياة المعاقين.