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كفاية إنى مستسلمتش.. شريف مدكور يتحدث عن مرضه بالسرطان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:50 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
أمل مجدى
نشر الإعلامى شريف مدكور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لمريض سرطان ومكتوب عليها "حبيبى يا الله أعطى كل محاربين السرطان يوم شفاء.. آمين".

وعلق شريف مدكور على الصورة قائلا: "Am proud to be one of the fighters، فخور ان ربنا اختارني أكون واحد من المحاربين وحتى لو خسرت المعركة كفايه اني مستسلمتش.. نعمة وفضل".

وكان الإعلامى شريف مدكور قد خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد أن أصيب بمرض سرطان القولون، ويكمل الآن فترة العلاج الكيماوي.

وينشر شريف مدكور، بشكل مستمر، تفاصيل حياته بعد المرض عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كما يقدم الكثير من النصائح لمرضى السرطان، ونصائح للأصحاء للوقاية منه.
كفاية إنى مستسلمتش.. شريف مدكور يتحدث عن مرضه بالسرطان

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