مفاوضات مع جانسو ديري من أجل عزيزة

مفاوضات جديه تجريها شركة الانتاج Süreç مع الفنانة جانسو ديري لتحصل علي توقيعها علي بطولة مسلسل جديد يحمل اسم عزيزة .



وحتي الان لم يتم توقيع العقود بشكل رسمي بين جانسو وشركة الانتاج ، اذ ان جانسو طلبت قراءة الحلقات الاولي من العمل لابداء موافقتها النهائية.



العمل من كتابة باشار باشاران وايمره اوزدور، والذين قاموا بكتابة عدد من الاعمال ابرزهم ردة فعل، حكاية بودروم، القاع، الثنائي العظيم، الضربة.

