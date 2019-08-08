اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8-8-2019

نشر "صدى البلد"، العديد من أخبار الرياضة عن النادي الاهلي، كان أبرزها اليوم الخميس الموافق 8 - 8 - 2019، إصابة رمضان صبحي فى مران الفريق الأول...تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لملاقاة نادي اطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة عن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي.واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباتهما التأهيلية على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.حذر اتحاد الكرة 4 أندية تشارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز ببطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية من مغبة عدم سداد أية ديون عليها لصالح لاعبيها.أعلن نادي طلائع الجيش عن حصوله على موافقة مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إعارة أحمد علاء مدافع الشياطين الحمر إلى صفوف الفريق العسكرى لمدة موسمين على سبيل الإعارة استعدادًا لبدء منافسات بطولة الدوري الممتاز.أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .اقترب إسلام محارب وعمرو بركات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.